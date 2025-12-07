Vincitore Tu si que vales 2025 | a trionfare è Kay La Ferrera | Video Witty Tv

Superguidatv.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vincitore di Tu si que vales 2025 è il piccolo, ma grande, Kay La Ferrera che a causa dell’età non è potuto salire sul palco per la premiazione finale e ha mandato la sua mamma. Kay ha battuto, grazie alla sua capacità di leggere nelle meni dei giudici e del pubblico, numerosi talenti nazionali e internazionali. Dal ventriloquo ai ballerini, passando per i giganti di luce. Ora con i 100.000 euro in gettoni d’oro che ha ottenuto potrà ripagare la sua famiglia dei sacrifici fatti e organizzare il viaggio per andare a trovare i suoi nonni come desiderava. Ecco il video Witty Tv  . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

