Vincitore Tu si que vales 2025 | a trionfare è Kay La Ferrera | Video Witty Tv

Il vincitore di Tu si que vales 2025 è il piccolo, ma grande, Kay La Ferrera che a causa dell’età non è potuto salire sul palco per la premiazione finale e ha mandato la sua mamma. Kay ha battuto, grazie alla sua capacità di leggere nelle meni dei giudici e del pubblico, numerosi talenti nazionali e internazionali. Dal ventriloquo ai ballerini, passando per i giganti di luce. Ora con i 100.000 euro in gettoni d’oro che ha ottenuto potrà ripagare la sua famiglia dei sacrifici fatti e organizzare il viaggio per andare a trovare i suoi nonni come desiderava. Ecco il video Witty Tv . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Vincitore Tu si que vales 2025: a trionfare è Kay La Ferrera | Video Witty Tv

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LA FINALE DI #TUSIQUEVALES INIZIA ORAAA! Tutti sintonizzati su Canale 5 e ricordate, sarete voi con i vostri voti a decretare il vincitore! - facebook.com Vai su Facebook

Tú sí que vales (@tusiquevales_it) / Posts Vai su X

Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco il nome del vincitore - Ecco il nome del vincitore che ha trionfato nel programma di Mediaset durante la finale del 7 dicembre ... Lo riporta superguidatv.it

Finale tu si que vales 2025/ Diretta e vincitore: i Ping Pong Pang conquistano il pubblico al televoto! - Le anticipazioni della finale di Tu sì que vales 2025 in onda oggi 6 dicembre: cosa accadrà nel corso della serata con Francesca Fagnani ospite. Lo riporta ilsussidiario.net

Chi è il vincitore Tu sì que vales 2025/ Sarah e Mauro Palumbo sbaragliano la concorrenza? - Chi è il vincitore di Tu sì que vales 2025: tanti i favoriti, ma a trionfare potrebbero essere padre e figlia Mauro e Sarah Palumbo. Secondo ilsussidiario.net

Tu Si Que Vales, la finale in diretta TV: anticipazioni, televoto, finalisti e il maxi-premio al vincitore - Il talent show di Canale 5 è arrivato al capolinea: tutte le anticipazioni dell'ultima puntata, dai 13 finalisti al ruolo speciale di Francesca Fagnani. Secondo libero.it

Tu sì que vales 2025, stasera la finale: chi sono i 16 finalisti, come si vota e a quanto vale il montepremi - Stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale5 dalle ore 21:20 andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025 ... fanpage.it scrive

Tu si Que Vales, questa sera in diretta su Canale 5, appuntamento con la finalissima: le anticipazioni - Oggi, sabato 6 dicembre 2025, in diretta dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Toma, l'appuntamento tv con la finale della decima edizione di Tu si Que Vales ... Da comingsoon.it