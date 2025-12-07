Villasanta | borsetta rubata a una signora in auto arrestato

Villasanta, 7 dicembre 2025 – Senza patente e ladro di borsette nei supermercati della zona. I carabinieri della stazione di Villasanta hanno arrestato un 37enne cittadino peruviano, residente in provincia di Milano, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Una pattuglia dell'Arma, impegnata in un servizio di controllo del territorio nelle aree ad alta frequentazione commerciale, ha notato un'autovettura ferma nel parcheggio di un supermercato di Villasanta. Il conducente, alla vista dei militari, è apparso nervoso ed in evidente stato di agitazione, tanto da indurre i militari a procedere alla sua identificazione e a un contestuale controllo dell'autovettura.

