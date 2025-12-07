di Claudio Castiglione * Oggi, vigilia dell’8 dicembre, l’Italia si prepara a celebrare l’Immacolata Concezione, ricordando la purezza e la grazia di Maria, simbolo di amore, fiducia e speranza. In questa giornata speciale, gli auguri si rivolgono a tutti affinché possano trovare serenità, luce e armonia nei propri cuori. Un pensiero particolare va a chi affronta momenti difficili: chi è ricoverato negli ospedali, chi vive nelle case di cura o nelle carceri, e chi si trova solo. La speranza è che la luce della festa possa portare conforto, forza e un raggio di serenità anche a queste persone. La vigilia dell’Immacolata non è solo un momento di preparazione religiosa, ma anche un’occasione per riflettere sul valore della solidarietà e della vicinanza verso chi ha bisogno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vigilia dell’Immacolata, un messaggio di luce e speranza