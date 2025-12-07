Vietri sul Mare celebra cucina artigiani e biodiversità verso l’UNESCO
La serata dell’8 dicembre porterà a Vietri sul Mare un incontro dedicato alla cucina italiana, alla creatività artigiana e alla tutela della biodiversità, tappa del percorso verso il riconoscimento UNESCO. Al Ristorante Dal Pescatore, alle 17:00, amministratori, esperti e protagonisti locali si ritroveranno per raccontare un territorio che vive di sapori e tradizioni. Vietri sul . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
