VIDEO-FOTO Natale si accende la nuova speranza per il futuro

Tempo di lettura: 2 minuti luminarie avellino "Il Natale segna sempre la speranza di un nuovo inizio e sono certo che sarà anche per la città di Avellino così che, dopo la gestione commissariale, si avvia ad eleggere i suoi riferimenti politici". Così il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha partecipato all'accensione delle luminarie nella città capoluogo, prima di partecipare al concerto della Banda della Polizia di Stato al Teatro Carlo Gesualdo. Fianco a fianco con il Commissario Straordinario, Giuliana Perrotta, l'augurio agli avellinesi all'unisono è quello della coesione sociale.

Altri contenuti sullo stesso argomento

