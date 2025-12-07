Vicenza morta Diana Canevarolo | la 49enne trovata con grave trauma cranico

È deceduta Diana Canevarolo, la 49enne trovata in una pozzo di sangue all’alba di giovedì 4 dicembre a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ ospedale San Bortolo, dove ieri sera è stato certificato il decesso al termine della procedura di accertamento della cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. La 49enne era stata rinvenuta all’esterno della palazzina in cui viveva, in via Zara, con un gravissimo trauma cranico. A lanciare l’allarme è stato il compagno della donna, che l’ha trovata riversa a terra e ha subito contattato i soccorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vicenza, morta Diana Canevarolo: la 49enne trovata con grave trauma cranico

Approfondisci con queste news

Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia

È morta la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa a Vicenza: “Profonda ferita alla testa”

Vicenza, è morta la donna trovata riversa in una pozza di sangue. Interrogati il compagno e il figlio

È morta la donna di 49 anni ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale e Vai su X

È morta la donna di 49 anni ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale e - facebook.com Vai su Facebook

Diana Canevarolo è morta, era stata trovata in una pozza di sangue sotto a Vicenza: aveva 49 anni - Era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo ... Secondo ilmattino.it

Diana Canevarolo, morta dopo 2 giorni di agonia la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: «Potrebbe essere stata colpita» - Speranze finite per Diana Canevarolo, la 49enne originaria di Vo' trovata giovedì mattina in un lago di sangue nel cortile di casa a Torri di Quartesolo, ... Si legge su ilgazzettino.it

È morta Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante a Torri di Quartesolo - Intanto nelle prossime ore è atteso un nuovo sopralluogo all'interno dell'abitazione ... Si legge su rainews.it