Tragedia a Torri di Quartesolo. È deceduta Diana Canevarolo, la donna di 49 anni ritrovata all'alba di giovedì 4 dicembre in una pozza di sangue all'esterno della sua abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo, dove ieri sera, 6 dicembre, è stato confermato il decesso a seguito della procedura per l'accertamento della cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Le circostanze del ritrovamento. Diana Canevarolo era stata rinvenuta all'esterno della palazzina in cui viveva, in via Zara, con un gravissimo trauma cranico.

© Dayitalianews.com - Vicenza, è morta Diana Canevarolo: la 49enne trovata con un grave trauma cranico