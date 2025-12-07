Vice Modric ma non solo | tutto quello che può fare Jashari in questo Milan

Gazzetta.it | 7 dic 2025

A Roma lo svizzero ha dato segnali importanti nel ruolo di Luka, e Allegri lo immagina anche da mezzala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vice Modric, ma non solo: tutto quello che può fare Jashari in questo Milan

