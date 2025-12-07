Viaggiava sul treno dalla Svizzera con un documento falso | arrestato un 27enne

Novaratoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trovato su un treno con un documento falso e arrestato.Un 27enne di nazionalità algerina è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della polizia di stato del settore polizia di frontiera di Domodossola durante i controlli a bordo di un treno EuroCity proveniente da Ginevra e diretto a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

