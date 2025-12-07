Viaggi organizzati e pacchetti vacanze arriva la rivoluzione dopo il Covid | come cambieranno voucher e rimborsi

Una nuova direttiva europea punta a chiarire cosa è un pacchetto turistico, tutelare chi prenota online, regolamentare i voucher e garantire rimborsi più rapidi. Definizione più chiara di pacchetto di viaggio e maggiore protezione quando si utilizzano i voucher. Il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo con il Consiglio per aggiornare le norme di tutela per i viaggiatori che acquistano pacchetti vacanze. – Notizie.com Il progetto di legge chiarisce la definizione di pacchetto turistico, le condizioni per annullare un viaggio. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Viaggi organizzati e pacchetti vacanze, arriva la rivoluzione (dopo il Covid): come cambieranno voucher e rimborsi

