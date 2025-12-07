Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 19 | 25

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Sud si rallenta in prossimità del grande raccordo in ingresso della capitale sul tratto urbano per incidente traffico rallentato tra la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nelle due direzioni in via Ostiense un cantiere attivo rallenta il traffico altezza via di Mezzocammino direzione Eur mentre a Pomezia si rallenta in via dei Castelli Romani tra via Campobello e la Pontina nei due sensi di marcia ed attrarre infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 19:25

