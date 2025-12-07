Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 18 | 25
Astral infomobilità con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord si rallenta altezza bagni direzione Grande Raccordo Anulare mentre sul grande raccordo rallentamenti tra le uscite Flaminia Salaria si rallenta sul tratto Urbano altezza Portonaccio direzione tangenziale est sulla strada statale Aurelia un incidente stradale del traffico altezza Palidoro direzione Roma mentre in via Cassia traffico rallentato tra la strada provinciale Braccianese e via Trionfale direzione Grande Raccordo Anulare in via Salaria rallentamenti a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia ti possiamo in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre metto l'ansia si rallenta a Pavona altezza via del mare nei due sensi di marcia perché gli veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
