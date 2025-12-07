Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali strade del territorio percorrendo via Appia si rallenta tra Marino e Frattocchie direzione Roma mentre via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia nel territorio di Palestrina sulla strada provinciale Pedemontana altezza a viale Pianoro nelle due direzioni ci spostiamo in provincia di Frosinone a Fiuggi traffico rallentato sulla principale strada 155 di Fiuggi tra via Gorizia & via dei Mille direzione via Prenestina Antica Rimanendo in provincia di Frosinone a rallentamenti e code sulla strada regionale di Frosinone Gaeta Ceccano tra via Mola Vecchia e via Gaeta nei due sensi di marcia e l'altra è tutto il prossimo aggiornamento su un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
