Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il Turbo della Roma Teramo qui code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro che spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code sempre per traffico tra le uscite Casilina e poi sulla Appia un incidente causa code tra Frattocchie e Albano Laziale in entrambi i sensi di marcia a Siamo al trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi prevista un'intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana attiva in le tre linee di bus gratuite circolari la free 1 la 2 e la 100 le linee frisone attive tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 in chiusura lo sport questa sera allo stadio Olimpico alle ore 18 era l'incontro di calcio Lazio Bologna valevole per la quattordicesima giornata di Serie A Come di consueto attiva e modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico già diverse ore prima del Fischio d'inizio la mattina Cristina l'infomobilità al momento è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 13:25