Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla stazione Roma nord code orari smaltimento tra il raccordo anulare Settebagni verso l'autostrada Milano Napoli rimosso anche il veicolo in panne sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico regolare all'altezza del Appia passiamo trasporto ferroviario proseguono fino a questa sera i lavori alla nuova fermata di Pigneto pertanto la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subisce modifiche e linee fl1 Fiumicino aeroporto ed fl3 Roma Cesano Viterbo sono limitate con i treni che hanno origine Roma Ostiense regolare invece il servizio Leonardo Express infine ricordiamo che oggi è in corso la seconda domenica ecologica della stagione invernale 20252026 stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde terminata 12:30 la prima fascia interdittiva primo la fascia pomeridiana dalle 17 alle 20 per favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori a te Sì allo stadio Olimpico per la partita Lazio Bologna in programma alle ore 18 la mattina Cristina l'infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
