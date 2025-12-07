Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla diramazione Roma nord che ha visto coinvolte tre auto in sorpasso si sta in coda tra il raccordo anulare Settebagni direzione dell' autostrada Milano Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna a causa di un in panne rallentamenti all'altezza dell'uscita Appia passiamo allo sport questa sera allo stadio Olimpico alle ore 18 si terrà l'incontro di calcio Lazio Bologna valevole per la quattordicesima giornata di Serie A Come di consueto attive modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico già diverse ore prima del Fischio d'inizio infine ricordiamo che oggi si terrà la seconda domenica ecologica della stagione invernale 20252026 previsto quindi lo stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde dalle 7:30 alle 12 e dalle 17 alle 20 rimodulata la fascia pomeridiana per regolare afflusso e deflusso degli spettatori attesi allo stadio Olimpico per la partita Lazio Bologna in programma alle ore 18 la mattina Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
