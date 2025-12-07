Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Attualmente il traffico si presenta regolare privo di particolari disagi su quasi tutta la rete viaria regionale diamo uno sguardo agli eventi nella capitale questa sera allo stadio Olimpico alle ore 18 si terrà l'incontro di calcio Lazio Bologna valevole per la quattordicesima giornata di Serie A Come di consueto attive modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico già diverse ore prima del Fischio d'inizio in chiusura il trasporto ferroviario proseguono fino a questa sera i lavori alla nuova fermata di Pigneto pertanto la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subisce modifiche le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto ed fl3 a Cesano Viterbo sono limitate con i treni che hanno origine a Roma Ostiense regolare invece il servizio Leonardo Express la mattina Cristini Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 10:25

News recenti che potrebbero piacerti

Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook

Tesla ha ospitato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè per una dimostrazione su strada del sistema Full Self-Driving (Supervised): è la prima volta che un Sindaco italiano testa di persona le capacità più avanzate de Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Attualmente il traffico si presenta ... Lo riporta romadailynews.it

Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... rainews.it scrive

Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... rainews.it scrive