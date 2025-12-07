Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente su roma-teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione Teramo il traffico si mantiene ora regolare e senza particolari difficoltà su gran parte della rete viaria regionale Passiamo al trasporto pubblico capito fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi previsto un intensificazione del servizio della rete di superficie della metropolitana attiva in Oltre 3 linee bus gratuite circolari dapri 1 la 2 e la 100 e linee free sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 in chiusura vi ricordiamo che oggi si terrà la seconda domenica ecologica della stagione invernale 20252026 previsto quindi lo stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della verde dalle 7:30 alle 12 e dalle 17 alle 20 rimodulata la fascia pomeridiana per favorire il regolare afflusso e deflusso degli spettatori attesi allo stadio Olimpico per la partita Lazio meno Bologna programma alle ore 18 la mattina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 09:25