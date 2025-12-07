Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 09 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente su roma-teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione Teramo il traffico si mantiene ora regolare e senza particolari difficoltà su gran parte della rete viaria regionale Passiamo al trasporto pubblico capito fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi previsto un intensificazione del servizio della rete di superficie della metropolitana attiva in Oltre 3 linee bus gratuite circolari dapri 1 la 2 e la 100 e linee free sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 in chiusura vi ricordiamo che oggi si terrà la seconda domenica ecologica della stagione invernale 20252026 previsto quindi lo stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della verde dalle 7:30 alle 12 e dalle 17 alle 20 rimodulata la fascia pomeridiana per favorire il regolare afflusso e deflusso degli spettatori attesi allo stadio Olimpico per la partita Lazio meno Bologna programma alle ore 18 la mattina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
Tesla ha ospitato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè per una dimostrazione su strada del sistema Full Self-Driving (Supervised): è la prima volta che un Sindaco italiano testa di persona le capacità più avanzate de Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su ... Riporta romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Come scrive rainews.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Riporta rainews.it