Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 08 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla Roma Fiumicino traffico ora regolare tra il raccordo anulare e Ponte Galeria verso Fiumicino nuovo incidente invece sulla Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e carsoli-oricola in direzione Teramo il al momento non provoca code il complesso la circolazione è indicata regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione diamo uno sguardo agli eventi nella capitale questa sera allo stadio Olimpico alle ore 18 si terrà l'incontro di calcio Lazio Bologna valevole per la quattordicesima giornata di Serie A Come di consueto attive modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico già diverse ore prima del Fischio d'inizio in chiusura ricordiamo inoltre che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata la mattina Cristini Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
