Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nelle prime ore di questa mattina circolazione risulta priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale fatta eccezione per un incidente sulla roma-fiumicino che provoca code tra il raccordo anulare Ponte Galeria in direzione Fiumicino siamo trasporto ferroviario proseguono fino a questa sera i lavori alla nuova fermata di Pigneto pertanto la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subisce modifiche le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto di fl3 Roma Cesano Viterbo sono limitate con i treni che hanno origine a Roma Ostiense regolare invece il servizio Leonardo Express in chiusura vi ricordiamo che oggi si terrà la seconda domenica e logica della stagione invernale 20252026 previsto quindi lo stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde dalle 7:30 alle 12 e dalle 17 alle il primo durata la fascia pomeridiana per favorire il regolare afflusso e deflusso degli spettatori attesi allo stadio Olimpico per la partita Lazio Bologna in programma alle ore 18 la mattina Cristina e altra linfoma al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
