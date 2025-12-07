Via Mazzini si illumina I versi dell’Orlando ritorno al Rinascimento

In occasione del trentennale dell’inserimento di Ferrara nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, la città si prepara a vivere un momento di grande suggestione. ’Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori’. Il celebre inizio dell’opera scritta da Ludovico Ariosto illuminerà una delle vie più suggestive del centro, omaggiando al contempo il trentennale del riconoscimento di Ferrara patrimonio dell’umanità. L’anima rinascimentale della città verrà omaggiata con il progetto " Via Mazzini, via del Rinascimento". Oggi, alle 17, la via verrà illuminata con i versi di incipit dell’ Orlando Furioso. "Ferrara vive e respira la sua storia ogni giorno, ma in questo anniversario vogliamo farlo in modo speciale, portando la poesia nel cuore della città – dichiara il sindaco Alan Fabbri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

