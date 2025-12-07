Vetri appannati in auto | perché succede e cosa fare per contrastare il fenomeno

L'appannamento dei vetri è un problema frequente, soprattutto in inverno, ma con alcuni semplici accorgimenti è possibile eliminarlo rapidamente e limitarne la comparsa. Gestire correttamente temperatura e umidità all’interno dell’auto, mantenere puliti vetri e impianto di climatizzazione e controllare lo stato delle guarnizioni permette di migliorare la sicurezza e partire sempre con una visibilità ottimale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

