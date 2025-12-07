Vertenza Sanac | Un futuro incerto nel silenzio totale di Comune e Regione
di Alfredo Marchetti Ore d’ansia per il destino di Sanac. Martedì scade il nuovo bando per l’acquisto dell’azienda massese che produce refrattari, specialmente per l’ industria siderurgica, fornendo mattoni formati e pezzi speciali come tappi porosi e sistemi di colaggio, ma di notizie positive neanche l’ombra. Sarebbe la settima offerta che cade nel vuoto. E proprio i lavoratori hanno deciso di ritrovarsi ieri davanti ai cancelli dell’azienda per esprimere tutta la loro preoccupazione. Usb era presente con Elia Buffa e Andrea Bordigoni. Buffa spiega lo stato di ansia che vivono i lavoratori di Sanac: "Negli ultimi giorni, dopo la minaccia di chiusura dello stabilimento ex Ilva di Genova, si sono susseguiti scioperi, blocchi e scontri per salvare la siderurgia italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
