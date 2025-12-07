Verstappen vince ad Abu Dhabi ma trionfa Norris

Max Verstappen vince il Gran Premio di Abu Dhabi, Lando Norris conquista il suo primo titolo da campione del mondo. Il titolo iridato giunge grazie al terzo posto alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri. Una corsa al titolo decisa ai titoli di coda di una gara molto tattica da parte della McLaren. In pista ha dominato l'olandese della Red Bull, al suo ottavo successo stagionale contro i sette a testa dei due piloti della McLaren. La Ferrari chiude una delle stagioni più difficili della sua storia con un buon quarto posto di Charles Leclerc. Il monegasco è stato autore di una grande prova e del giro più veloce della gara, davanti alla Mercedes di George Russell che perde due posizioni nello scatto al via (da quarto a sesto).

