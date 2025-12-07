Verstappen è la vittoria più amara Norris è terzo e vince il Mondiale
Alla fine di uno dei mondiali più appassionanti degli ultimi anni Lando Norris conquista il titolo mondiale piloti con due soli due punti di vantaggio su Max Verstappen. Alla fine risulta decisivo l’errore di Kimi Antonelli a Doha nel penultimo gran premio della stagione che consentì a Norris il sorpasso sul pilota italiano della Mercedes. Due punti in più che fanno tutta la differenza del mondo in una stagione dominata nella prima parte da Piastri e dalla Mc Laren e che l’australiano ha buttato via consentendo la rimonta di Norris e soprattutto di Verstappen, anche se a Max, sicuramente il pilota più veloce del circuito, non è riuscito il colpo finale. 🔗 Leggi su Panorama.it
