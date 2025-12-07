Verstappen ci prova in partenza ma Norris è glaciale! È lui il campione del mondo

Lando Norris è campione del mondo! L'inglese arriva terzo nel GP di Abu Dhabi e vince per soli due punti il primo mondiale. Max Verstappen ci prova in partenza mantenendo la prima posizione ma non basta, al termine dei 58 giri dell'ultimo GP l'olandese conquista la vittoria ma nella classifica generale piloti rimane al secondo posto. La Ferrari chiude la stagione con il quarto posto di Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen ci prova in partenza ma... Norris è glaciale! È lui il campione del mondo

