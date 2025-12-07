Verstappen campione del mondo se… Le combinazioni per superare Norris Piastri pronto a sacrificarsi

Roma, 7 dicembre 2025 – Una poltrona per due, anzi, per tre. Max Verstappen, conti alla mano, non può e non deve abbandonare il sogno di diventare campione del mondo di Formula 1. Sarebbe la quinta volta consecutiva, dopo i quattro trionfi che sono andati ad arricchire l’ albo d’oro recente. La classifica piloti permette ancora il sorpasso ai danni di Lando Norris, attuale leader del Mondiale con 408 punti contro i 396 dell’olandese della Red Bull. La logica dice che quei 12 punti siano ancora più difficili da colmare di quanto la matematica non suggerisca, anche perché Super Max è stretto nella tenaglia delle due McLaren. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

