Verstappen campione del mondo se… Le combinazioni per superare Norris Piastri pronto a sacrificarsi
Roma, 7 dicembre 2025 – Una poltrona per due, anzi, per tre. Max Verstappen, conti alla mano, non può e non deve abbandonare il sogno di diventare campione del mondo di Formula 1. Sarebbe la quinta volta consecutiva, dopo i quattro trionfi che sono andati ad arricchire l’ albo d’oro recente. La classifica piloti permette ancora il sorpasso ai danni di Lando Norris, attuale leader del Mondiale con 408 punti contro i 396 dell’olandese della Red Bull. La logica dice che quei 12 punti siano ancora più difficili da colmare di quanto la matematica non suggerisca, anche perché Super Max è stretto nella tenaglia delle due McLaren. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
BRC – Cherain vince, Verstappen è campione belga. Show di Neuville
Formula 1, Gp Singapore: vittoria di Russell davanti a Verstappen. McLaren campione costruttori
Verstappen campione se... ecco cosa deve fare Max per battere le McLaren
FP1 Abu Dhabi: Ferrari campione… del venerdì! Lando Norris guida la FP1 davanti a Verstappen, mentre Charles Leclerc piazza la SF-25 al terzo posto, confermando la tendenza del 2025: bene il venerdì, poi il resto del weekend è tutta un’altra storia. Arth - facebook.com Vai su Facebook
F1, Verstappen campione del mondo se... Max crede nel miracolo al fotofinish e spaventa Norris-McLaren Vai su X
F1, Verstappen campione del mondo se: tutte le combinazioni per l'ultimo GP - Il favorito resta Lando Norris, ma dopo l’incredibile vittoria di Max Verstappen in Qatar tutto è ... Riporta tag24.it
Pagina 1 | Norris, Verstappen e Piastri: tutte le combinazioni vincenti per il campione del Mondiale di Formula 1 2025 - Domenica si corre l'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi: tre piloti sono ancora in lizza per aggiudicarsi il titolo ... corrieredellosport.it scrive
Verstappen campione del mondo, si arrendono le McLaren: annuncio ufficiale - Il 4 volte campione iridato ha fatto la voce grossa nelle ultime due corse stagionali: l'ex pilota fa la sua previsione sulla corsa mondiale Campioni si nasce. Segnala diregiovani.it