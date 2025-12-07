Verstappen avvisato annuncio a poche ore dal Gran Premio di Dubai | lo ha detto il rivale

Grande attesa per l’ultimo Gran Premio della stagione. Il campione olandese Max Verstappen prova a raggiungere l’ennesima impresa. Poche ore e ci si giocherà il Mondiale di Formula Uno. Tre piloti in pochi punti, ultimo gran premio ed una situazione che non avveniva dal 1951, era addirittura l’epoca di Fangio ed ora saranno Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri a giocarsi il titolo. Il pilota britannico ha un vantaggio di 12 punti su Verstappen e 16 su Piastri e gli basta quindi solo un terzo posto per chiudere davanti a tutti. E oggi si giocherà il titolo fino alla fine. Verstappen e la sua strategia, parla Toto Wolff e sottolinea. 🔗 Leggi su Sportface.it