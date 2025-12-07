Verissimo gli ospiti della puntata di oggi 7 dicembre 2025 | storie forti e grandi emozioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il secondo appuntamento del weekend con Silvia Toffanin. Torna oggi, domenica 7 dicembre, il nuovo appuntamento domenicale con Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, pronto a regalare al pubblico un pomeriggio ricco di emozioni, racconti intensi e momenti di spettacolo. Federica Pellegrini si racconta tra sport e maternità. Tra le protagoniste della puntata spicca Federica Pellegrini, la nuotatrice più amata e vincente della storia italiana. La campionessa parlerà della sua nuova vita da mamma, delle trasformazioni personali vissute dopo l’addio alle gare e di ciò che oggi rappresenta per lei la famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

