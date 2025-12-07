Verissimo | gli ospiti del 6 e del 7 dicembre
Racconti intensi, lunghe interviste, capitoli dolorosi e storie che hanno trovato una risoluzione positiva. Il 6 e il 7 dicembre a ‘Verissimo’ vedremo questo e molto altro ancora. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin. Sabato 6 dicembre: chi ci sarà. La puntata di sabato 6 dicembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Paolo Ruffini che recentemente ha iniziato una nuova avventura su Itali1 con il format ‘Zelig On’. In studio ci saranno anche Monica Guerritore, grande volto del cinema e del teatro italiano, e l’attrice francese Corinne Clery pronta a raccontare il nuovo capitolo della vita che sta vivendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
VERISSIMO: SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW
Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025
Verissimo, da Raoul Bova a Katia Ricciarelli: tutti gli ospiti di oggi
Verissimo: arrivano Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti Attese da Silvia Toffanin anche Ivana Spagna ed Ender di Forbidden Fruit. Ecco tutti gli ospiti del weekend - facebook.com Vai su Facebook
Verissimo: gli ospiti di questo weekend Vai su X
Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 - Verissimo torna nel pomeriggio di Canale 5 con due imperdibile puntate: ospiti di sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025. Lo riporta superguidatv.it
Verissimo anticipazioni 6 e 7 dicembre 2025: tutti gli ospiti del weekend - Anticipazioni Verissimo 6 e 7 dicembre 2025: ospiti Monica Guerritore, Federica Pellegrini, Achille Costacurta, Max Giusti e tanti altri. Riporta lifestyleblog.it
Verissimo, gli ospiti del 6-7 dicembre: Achille Costacurta, Federica Pellegrini - 7 dicembre 2025 da Achille Costacurta a Federica Pellegrini a Monica Guerritore ... Segnala msn.com