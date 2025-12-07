Verissimo | gli ospiti del 6 e del 7 dicembre

Racconti intensi, lunghe interviste, capitoli dolorosi e storie che hanno trovato una risoluzione positiva. Il 6 e il 7 dicembre a ‘Verissimo’ vedremo questo e molto altro ancora. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin. Sabato 6 dicembre: chi ci sarà. La puntata di sabato 6 dicembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Paolo Ruffini che recentemente ha iniziato una nuova avventura su Itali1 con il format ‘Zelig On’. In studio ci saranno anche Monica Guerritore, grande volto del cinema e del teatro italiano, e l’attrice francese Corinne Clery pronta a raccontare il nuovo capitolo della vita che sta vivendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

