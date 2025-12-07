Verissimo Federica Pellegrini risponde all' ex Magnini | Ho riso
Federica Pellegrini ospite di Verissimo. L'ex nuotatrice si racconta a Silvia Toffanin nella puntata in onda domenica 7 dicembre su Canale 5. "Ho avuto un parto molto lungo e difficile - ricorda -. Matilde ci ha messo due giorni a nascere e alla fine ho dovuto fare il parto d’urgenza perché il battito era irregolare. È stata una novità potente che entra nella tua vita in modo predominante, diventa una missione far star bene mia figlia". Poi, anche dopo la nascita, non sono mancati i momenti difficili. Come i pianti serali. "Non capivo perché arrivassero tutte le sere. Matteo è stato il primo a sentire la mia storica psicologa per allertarla e lei mi ha scritto per chiedermi come stavo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
