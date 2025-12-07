Verissimo da Achille Costacurta a Paola Caruso | gli ospiti di oggi

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 7 dicembre, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin accoglierà la divina Federica Pellegrini, la vita da mamma e le mille sfumature della più grande nuotatrice italiana di sempre. Per raccontare il suo percorso complicato e la sua rinascita, Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Achille Costacurta, figlio . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

È caduto molte volte, ma ora si è rialzato per percorrere il suo cammino. Per la prima volta domenica a #Verissimo, Achille Costacurta - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, da Achille Costacurta a Paola Caruso: gli ospiti di oggi - Silvia Toffanin accoglierà la divina Federica Pellegrini, la vita da mamma e le mille sfumature della ... Riporta cn24tv.it

Verissimo, Domenica In, Che Tempo Che Fa e Ciao Maschio: il weekend tv con Pellegrini, Lear ed Errani-Paolini - 7 dicembre 2025 propone un palinsesto ricco di ospiti e temi trasversali, dalla musica al racconto personale fino ... Riporta ilmessaggero.it

Verissimo anticipazioni 6 e 7 dicembre 2025: tutti gli ospiti del weekend - Anticipazioni Verissimo 6 e 7 dicembre 2025: ospiti Monica Guerritore, Federica Pellegrini, Achille Costacurta, Max Giusti e tanti altri. Da lifestyleblog.it

Achille Costacurta: dalla lite col vigile alla partecipazione a Pechino Express e l'abuso di droghe. «Ho incontrato tanti psichiatri negli anni: lì ho visto la luce» - Oggi, a 21 anni, il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari si apre senza filtri sul delicato periodo che ha vissuto e ... leggo.it scrive

Verissimo, gli ospiti del 6-7 dicembre: Achille Costacurta, Federica Pellegrini - Tra gli ospiti del weekend nella puntata della domenica, ci saranno la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e Achille Costacurta, figlio del campione del Milan e di Martina Colombari, che ha ... Secondo msn.com

Domenica In: Can Yaman e Barbara D’Urso tra gli ospiti - Verissimo: Silvia Toffanin torna con le sue interviste su Canale 5 con Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti tra gli ospiti ... Si legge su davidemaggio.it