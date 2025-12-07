Verbania 64enne condannato a 3 anni dopo aver sfregiato volto della moglie con acido in parruccheria tribunale choc | Lei poteva sciacquarsi
Gettò 2 flaconi di acido muriatico sul volto della ex compagna, colpendola all’interno del negozio da parrucchiera di proprietà della donna a Verbania. Ma per il giudice non si trattò di un vero "tentativo di deformazione o sfregio permanente" Un verdetto choc quello emesso dal tribunale di V. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
