Ventotene l’isola del confino continuo | mostra fotografica di Ernesto Pietrantonio

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà inaugurata sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18:00, nel foyer del Teatro De La Salle di Benevento, la mostra fotografica “Ventotene, l’isola del confino continuo – viaggio tra solitudine sociale e fisica, tradizione e memoria” firmata dal fotografo Ernesto Pietrantonio. L’esposizione resterà poi visitabile nei giorni successivi. L’iniziativa è sostenuta da Rummo S.p.a. con il patrocinio del Comune di Benevento e fondazione Città Spettacolo. Il percorso fotografico proposto da Pietrantonio raccoglie una serie di immagini in bianco e nero che raccontano Ventotene come spazio sospeso tra passato e presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ventotene, l’isola del confino continuo: mostra fotografica di Ernesto Pietrantonio

