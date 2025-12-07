Veicoli blindati e barricate in fiamme Pechino scatena la guerriglia urbana | cosa c' è dietro al segnale

La Cina ha organizzato un' esercitazione di guerriglia urbana in quella che sembrerebbe essere una risposta alla decisione di Taiwan di voler rafforzare le proprie capacità asimmetriche. La China Central Television (Cctv) ha trasmesso varie riprese per mostrare l' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) impegnato in un'operazione per conquistare un'area edificata in una città devastata dalla guerra. Le operazioni, che comprendevano azioni di ricognizione, sgombero e occupazione, facevano parte di un'esercitazione a fuoco vivo condotta da una brigata della Forza di terra del PLA, il cui scopo era " testare molteplici abilità di combattimento essenziali per le operazioni offensive urbane ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Veicoli blindati e barricate in fiamme, Pechino scatena la guerriglia urbana: cosa c'è dietro al segnale

