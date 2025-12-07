Vedo l' ombra di nuove Brigate Rosse Il monito di Crosetto sulla deriva rossa

Agitazioni nelle principali piazze italiane, foto del presidente del consiglio bruciate e, per ultimo, assalti alle redazioni dei giornali avversi. In Italia, da diversi mesi a questa parte, la violenza ha cominciato ad essere tanto brutale quanto ordinaria. Le istituzioni corrono al riparo e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha voluto lanciare un messaggio, un avvertimento. In una lunga intervista rilasciata ad Avvenire ha evidenziato il clima d’odio che si respira in Italia. Il rischio, secondo il suo ragionamento, è quello di tornare agli Anni di Piombo con delle “Brigate Rosse 4.0” Foto bruciate nelle piazze, confronti negati nelle Università, assalti alle redazioni dei giornali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

