Vedi a quale persona VIP famoso somigli
Ecco una bella cosina leggera tanto per perdere 10 minuti e farsi strappare un sorriso. Vi piacerebbe vedere a quale celebrità somigliate? Come no? vabbe ormai, ve lo dico lo stesso senno non so come passare il tempo oggi. Per evitare di scaricare applicazioni inutili e rischiare la propria privacy digitale, abbiamo tracciato la rotta di Navigaweb verso i pochi strumenti browser e mobile che effettuano un'analisi tecnica reale, distinguendo tra quelli puramente ludici e quelli che sfruttano motori di ricerca inversa avanzati. Grazie alle moderne tecnologie di riconoscimento facciale ed all'intelligenza artificiale, possiamo caricare una nostra foto selfie per vedere a quale personaggio famoso somigliamo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
