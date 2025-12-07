Vaticano su Tv2000 in diretta il ‘Concerto con i poveri’ con Michael Bublé

ROMA. Tv2000, oggi pomeriggio alle ore 17.30, trasmetterà in diretta dall’Aula Paolo VI il ‘Concerto con i Poveri’ con la straordinaria partecipazione di Michael Bublé che per la prima volta si esibisce in Vaticano e alla presenza di Papa Leone XIV. L’artista canadese è accompagnato da oltre 70 elementi della Nova Opera Orchestra e da 200 elementi del Coro della Diocesi di Roma, diretti da Mons. Marco Frisina, direttore artistico dell’evento. La dimensione del concerto, giunto alla sua VI edizione, va oltre l’esibizione musicale: è pensato come gesto concreto di vicinanza ai poveri e agli esclusi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

