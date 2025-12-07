Vaticano II Papa | Dono per la Chiesa

12.33 Il Papa ha ricordato il Vaticano II, "dono a sorpresa per la Chiesa": 60 anni fa "sono germogliate le realtà che parevano deboli o marginali". Così Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro nell'anniversario del Concilio Vaticano II (1962-1965),il più recente convocato da Giovanni XXIII,concluso da Paolo VI. Sulla pace, ha detto che "è possibile con il dialogo: rinnoviamo l'impegno verso piena unità visibile dei cristiani. Il mondo ha bisogno di speranza. Ognuno può essere una piccola luce, un germoglio di un mondo nuovo", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

