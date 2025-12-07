Variazione di bilancio di 80mila euro per i danni al cantiere del molo

La tempesta di due settimane fa oltre ad erodere migliaia di metri cubi di sabbia in tutta la riviera, ha causato dei danni anche nel cantiere per la riqualificazione della parte terminale della banchina del porto del molo di Levante. Per affrontare il problema la giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato una variazione di bilancio urgente da 80mila euro, per coprire i danni causati dalla mareggiata violenta del 22 novembre scorso, quando c’è stato un mare straordinariamente mosso, con onde sopra il metro e mezzo di altezza. Nel cantiere ricordiamo che i lavori erano ripresi dal mese di ottobre, dopo la pausa per la stagione estiva, per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Variazione di bilancio di 80mila euro per i danni al cantiere del molo

Altre letture consigliate

I rilievi della minoranza all’ultima variazione di #bilancio: «Il programma elettorale è rimasto sulla carta» #SanVittoreOlona #auditorium #Civicamente - facebook.com Vai su Facebook

Fermignano, il sindaco Emanuele Feduzi replica alla minoranza sulla variazione di bilancio vivere.me/gmwA #fermignano #consigliocomunale #emanuelefeduzi Vai su X

Variazione di bilancio di 80mila euro per i danni al cantiere del molo - La mareggiata del 22 novembre ha distrutto la pista creata nell’ultima parte della banchina di Levante. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cesenatico, danni al molo dopo l’ultima mareggiata: stanziati 80mila euro - La Giunta Comunale di Cesenatico nei giorni scorsi ha approvato una variazione di bilancio urgente da 80. Secondo corriereromagna.it

Verde, più fondi per le potature e la manutenzione - Ok in Consiglio alla variazione che ha stanziato 80mila euro Il progetto riguarda 230 piante e il viale pedonale dei giardini ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Acireale, via libera unanime alla variazione di bilancio - CATANIA – Il Consiglio comunale di Acireale (Catania) ha approvato ieri sera all’unanimità la variazione al Bilancio di previsione finanziaria 2025/2027 per un importo complessivo di circa 900 mila eu ... Riporta livesicilia.it

Consiglio comunale, approvata variazione di bilancio da 130mila euro - Il consiglio comunale ieri ha approvato una variazione di bilancio con 18 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Avanti Pistoia per Ale Tomasi sindaco, Libertà è Democrazia, Forza Italia – Amo Pistoia Ci ... Riporta valdinievoleoggi.it