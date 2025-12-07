Vandali nella notte a Baronissi | danni al Presepe in Villa parla la sindaca

Come Sindaca, desidero esprimere personalmente la mia amarezza per quanto accaduto nelle ultime ore. Dopo l’entusiasmo e la partecipazione mostrati all’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale, delle luminarie e del Presepe allestito in Villa, questa notte ignoti hanno danneggiato alcune delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

