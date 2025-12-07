Vandali in azione rotti gli specchietti alle auto
MASSA MARITTIMA Notte brava nel Terziere di Cittannova quella fra venerdì e ieri con un brusco risveglio per chi abita da quelle parti con danni sulle vetture nelle vie Volturno, XX Settembre, e Corso Diaz. Ma non solo le auto hanno subito l’attacco anche l’insegna, in materiale plastico, del Museo degli Organi è stata rovinata. Probabilmente, nell’effettuare questa bravata gli autori si sarebbero feriti e per dare seguito alla sceneggiata si sono voluti pulire le mani, insanguinate, sulle vetture creando una scena di pessimo gusto. In un paio di casi ci sono macchie di sangue a terra. Ma oltre agli specchietti delle auto in sosta l’attacco notturno era diretto, come evidenziato, all’insegna del Museo Organi e alla Tabaccheria del Corso con un tentativo di assalto al distributore automatico delle sigarette. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
*Capaccio Paestum: vandali in azione nell’Oasi Dunale* ? Ignoti hanno danneggiato il casotto di Legambiente praticando un foro nella parete Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #raid #capaccio #paestum #oasi #dunale - facebook.com Vai su Facebook
Vandali in azione, rotti gli specchietti alle auto - MASSA MARITTIMA Notte brava nel Terziere di Cittannova quella fra venerdì e ieri con un brusco risveglio per chi abita ... Secondo lanazione.it
Terni, vandali in azione nel quartiere San Giovanni - Vetri rotti, specchietti divelti nella notte per 6 o 7 veicoli parcheggiati in fila. Scrive rainews.it
Busto Arsizio, vandali in azione nel deposito dei bus Stie: porte sradicate e vetri rotti - Busto Arsizio (Varese) – Atti vandalici al deposito degli autobus della Stie in via Samarate a Busto Arsizio, presi di mira quattro mezzi, da ieri, per i danni subiti, inutilizzabili per il servizio ... Come scrive ilgiorno.it
Macerata, Hab finisce nel mirino dei vandali: rotti gli arredi esterni nel dehors - Vandali in azione in via Gramsci e a farne le spese è stato il locale Hab, in particolare gli arredi esterni che si trovano nel dehors di fronte ... Si legge su corriereadriatico.it
Vandali in azione nella notte: finestrini rotti in decine di automobili - sicuramente ad agire è stata più di una persona vista l’entità dei danni nei mezzi coinvolti - Scrive ilrestodelcarlino.it
Blitz alle scuole Testoni. Vandali in azione tra corridoi e aule. Rotti anche i computer - Finestre rotte, bagni sfondati, estintori svuotati nei corridoi: la prima campanella, ieri mattina, non è suonata alle scuole medie Testoni di via Di Vincenzo, dove ... Si legge su ilrestodelcarlino.it