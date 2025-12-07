MASSA MARITTIMA Notte brava nel Terziere di Cittannova quella fra venerdì e ieri con un brusco risveglio per chi abita da quelle parti con danni sulle vetture nelle vie Volturno, XX Settembre, e Corso Diaz. Ma non solo le auto hanno subito l’attacco anche l’insegna, in materiale plastico, del Museo degli Organi è stata rovinata. Probabilmente, nell’effettuare questa bravata gli autori si sarebbero feriti e per dare seguito alla sceneggiata si sono voluti pulire le mani, insanguinate, sulle vetture creando una scena di pessimo gusto. In un paio di casi ci sono macchie di sangue a terra. Ma oltre agli specchietti delle auto in sosta l’attacco notturno era diretto, come evidenziato, all’insegna del Museo Organi e alla Tabaccheria del Corso con un tentativo di assalto al distributore automatico delle sigarette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali in azione, rotti gli specchietti alle auto