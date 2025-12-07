Valentin Carboni Inter il futuro al Genoa è in bilico | si valutano scenari in vista di gennaio

Inter News 24 Valentin Carboni Inter, il prestito al Genoa potrebbe interrompersi a gennaio. Il club valuta un possibile rientro o una nuova destinazione. Il futuro di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro, potrebbe presto tornare al centro del calciomercato. L’avventura al Genoa, iniziata con ottimismo in estate, non sta procedendo come previsto: il minutaggio ridotto e la difficoltà nel ritagliarsi uno spazio stabile nelle gerarchie di Alberto Gilardino, tecnico rossoblù noto per il suo gioco intenso e verticale, stanno portando entrambe le società a riflettere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni Inter, il futuro al Genoa è in bilico: si valutano scenari in vista di gennaio

