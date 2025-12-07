Valditara a scuola rimetteremo al centro dei programmi i valori dell’Occidente

Dayitalianews.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato una svolta nei contenuti scolastici dei prossimi anni. Dalla scuola dell’infanzia alle medie, i nuovi programmi metteranno al centro le radici della civiltà occidentale, affiancando a questo anche un nuovo focus sull’educazione al rispetto. Nuovi programmi scolastici in arrivo. Valditara ha spiegato che la firma ufficiale dei nuovi programmi è prevista già per la prossima settimana. L’obiettivo è correggere quelle che vengono considerate distorsioni nell’attuale impostazione didattica, dove spesso si approfondiscono temi marginali trascurando invece pilastri fondamentali come Atene, Roma e Gerusalemme, culle della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

valditara a scuola rimetteremo al centro dei programmi i valori dell8217occidente

© Dayitalianews.com - Valditara, a scuola “rimetteremo al centro dei programmi i valori dell’Occidente”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bimbi nel bosco, si muove il Csm. Valditara: in regola con la scuola

L’opinione del ministro Valditara e il desiderio di una scuola confessionale

Scuola, Valditara: «Le imprese coinvolte nei progetti di Formazione. Maturità, corsi per i professori»

Cerca Video su questo argomento: Valditara Scuola Rimetteremo Centro