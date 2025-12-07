Valditara a scuola rimetteremo al centro dei programmi i valori dell’Occidente
Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato una svolta nei contenuti scolastici dei prossimi anni. Dalla scuola dell'infanzia alle medie, i nuovi programmi metteranno al centro le radici della civiltà occidentale, affiancando a questo anche un nuovo focus sull'educazione al rispetto. Nuovi programmi scolastici in arrivo. Valditara ha spiegato che la firma ufficiale dei nuovi programmi è prevista già per la prossima settimana. L'obiettivo è correggere quelle che vengono considerate distorsioni nell'attuale impostazione didattica, dove spesso si approfondiscono temi marginali trascurando invece pilastri fondamentali come Atene, Roma e Gerusalemme, culle della nostra civiltà.
