Vaccini comitato Cdc rimuove raccomandazione per siero anti-epatite B ai neonati | Possibili effetti critici sullo sviluppo del cervello

Ilgiornaleditalia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un voto di otto a tre, i nuovi membri hanno stabilito che le donne risultate negative al test per l’epatite B potranno scegliere, insieme al medico, se il loro bambino debba ricevere la dose alla nascita Il comitato vaccini del Cdc ha deciso di ritirare la raccomandazione che prevedeva la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccini comitato cdc rimuove raccomandazione per siero anti epatite b ai neonati possibili effetti critici sullo sviluppo del cervello

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, comitato Cdc rimuove raccomandazione per siero anti-epatite B ai neonati: "Possibili effetti critici sullo sviluppo del cervello"

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Vaccini Comitato Cdc Rimuove