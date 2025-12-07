Va in tribunale con un coltellaccio nel giubbotto | bloccato e denunciato bracciante agricolo
Va in tribunale dove aveva un'udienza e viene denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. A non lasciargli scampo - segnalando che era in possesso di un coltellaccio - è stato il metal detector posto all'ingresso del palazzo di giustizia di Sciacca. Subito l'uomo, un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
