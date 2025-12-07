Uscito dalla droga ora è pronto per il secondo Cammino di Santiago Come mi sono rialzato correndo
“Mi chiamo Marco, ho 32 anni e sono nato in una famiglia ‘normale’. Dai miei genitori ho ricevuto amore, hanno cercato di non farmi mancare nulla. Mio papà ha sempre corso. A 12 anni ho iniziato a correre anche io, ero portato. A 14 anni sono entrato nella Nazionale italiana di atletica. Andava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
