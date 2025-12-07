Usa il Cremlino | Russia non più minaccia diretta passo positivo di Trump

La nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti dell’amministrazione del presidente Donald Trump segna un cambiamento significativo nei rapporti con Mosca. Per la prima volta, la Russia non viene più definita come una “ minaccia diretta ”, un elemento che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito un “passo positivo”. Il commento del Cremlino. Peskov, in dichiarazioni all’agenzia russa Tass, ha spiegato che i messaggi sulle relazioni Usa-Russia contenuti nella nuova strategia “ sono certamente in contrasto con gli approcci delle precedenti amministrazioni ”. Il portavoce ha aggiunto che il Cremlino studierà nel dettaglio il documento per analizzarne tutte le disposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

