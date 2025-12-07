Usa anche Musk attacca l’Ue | Va abolita Crosetto | Trump ha chiarito che l’Europa non gli serve

Dopo Donald Trump, un altro attacco all’Europa arriva da Elon Musk. Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, sabato è stato il magnate sudafricano a sentenziare su X: “ L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini”. L’Ue cerca prima di abbassare i toni – “gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande alleato “, dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas, “penso che non siamo sempre stati d’accordo su diversi argomenti ma credo che il principio generale sia ancora valido. 🔗 Leggi su Lapresse.it

