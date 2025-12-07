Urgono strisce per la sosta degli scooter | l' appello di una residente di via Rotunno
“Sono 5 anni che aspettiamo 10 strisce per i motorini dobbiamo provvedere a realizzarle da soli?”. Se lo chiede una residente di via Rotunno, a Salerno. Chi guida un mezzo a due ruote, infatti, nonostante gli appelli e i solleciti, non può più contare sui posti di sosta regolari, in quanto, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
